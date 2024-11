Reprodução/Instagram Carla Diaz





Carla Diaz aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e comemorar a chegada dos 34 anos. A atriz posou para fotos de biquíno branco e compartilhou as imagens ccom seus seguidores.

Na legenda, ela fez questãod e celebrar. "28 de novembro, meu dia! ❤️Esse ano não teve ensaio fotográfico com super produção, mas teve foto da dona Mara e está sendo um momento especial... Estou vibrando para que o novo ciclo seja repleto de saúde, paz e leveza.✨

Ela segue dizendo: "Esse ano quis comemorar de uma forma diferente, vim passar uns dias em um SPA, com a minha mãe e com o Chaplin! Estamos em conexão com Deus, com a natureza, e agradecendo por cada dia e pelo o que ainda virá. Foram tantos desafios nesse último ciclo. QUE ANO! Vivi e aprendi muita coisa, ri, chorei, caí e levantei para que nessa nova fase estivesse bem mais forte. Afinal, faz parte de mim respirar e entender o que a vida quer me ensinar, e foi exatamente isso que fiz nesse ano inteiro. Meu coração está grato por tudo que me aconteceu!".

E finaliza: "Estou pronta para essa nova etapa, para os novos desafios, para encarar os novos dias e o mais importante: tendo saúde, pessoas cheias de amor e carinho ao meu redor, e estando em paz comigo mesma. Oie meus 34 anos! 🤍".