Reprodução/Instagram Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann chocou seus seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos aproveitando um dia de sol e piscina em Pedra Bonita, no bairro de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro.



A artista de 46 anos exibiu na publicação o corpão com a barriga trincada. Carolina optou por usar um biquini de oncinha cavado, com um boné amarelo para fechar o look.

Na legenda da publicação, a artista optou por ser mais minimalista, escrevendo apenas: "O sol veio com força, né?", jogando a pergunta para os seus seguires.

Veja as fotos



Carolina Dieckmann posa de biquíni de oncinha em fotos sensuais na piscina Instagram





Nos comentários, as seguidoras elogiaram a loira. Bella Campos comentou: "Doida para começar a gravar com você outra vez!", fazendo referência a novela "Vale Tudo". Outra afirmou: "MUITOOOO MARAVILHOSAAAA". Uma terceira completa: "Gente sei que todo aqui eh fã dela, mas não aguento ela eh linda demais".