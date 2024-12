Reprodução/Instagram oficial Prince and Princess of Wales Kate e William pretendem desencorajar que filhos mais novos trabalhem como membros da Família Real no futuro





Kate Middleton, de 42 anos, princesa de Gales do Reino Unido , compartilhou uma mensagem especial com os 1.600 convidados de seu tradicional concerto natalino, que será realizado em 6 de dezembro na Abadia de Westminster, em Londres.

Na carta, a princesa destacou que o amor é o maior presente que as pessoas podem oferecer umas às outras, reforçando a importância da empatia e da conexão humana.

"Acima de tudo, isso nos encoraja a recorrer ao amor, não ao medo. É este amor o maior presente que podemos receber. Não apenas no Natal, mas todos os dias de nossas vidas", escreveu Kate. Ela também refletiu sobre como o Natal é uma oportunidade não só para celebrar, mas também para aliviar as pressões do cotidiano e promover a solidariedade.

A princesa destacou que a história do Natal reflete "nossas próprias vulnerabilidades" e lembra o quanto as pessoas dependem umas das outras, independentemente das diferenças.

O evento deste ano, intitulado Together At Christmas , será o quarto concerto apresentado por Kate e marca seu aguardado retorno aos compromissos reais após um tratamento de quimioterapia preventiva contra o câncer.

A celebração será transmitida pela emissora britânica ITV na véspera de Natal , consolidando-se como um momento especial para milhões de espectadores.