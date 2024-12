Humberto Maruchel O que a expansão do MASP significa para as artes plásticas

A Avenida Paulista, conhecida como um dos maiores polos culturais de São Paulo, se prepara para receber um novo marco em 2025. O MASP (Museu de Arte de São Paulo) anunciou a conclusão das obras de um prédio anexo ao museu, um edifício de 14 andares localizado ao lado da sede histórica. A inauguração está prevista para março de 2025.



Recentemente, o MASP também assumiu a gestão do icônico vão livre, que oferece vista para a Avenida 9 de Julho. Com essa expansão, o espaço cultural mais que dobrará sua área, passando de 10.485 m² para 21.863 m².

Esse ambicioso projeto, iniciado em 2019, demandou um investimento de R$ 250 milhões, inteiramente financiado por doações privadas, sem o uso de leis de incentivo, segundo os representantes da instituição. A concepção arquitetônica ficou a cargo do escritório METRO Arquitetos Associados , que já havia readequado os célebres cavaletes de vidro de Lina Bo Bardi , além de criar novas expografias de mostras como Histórias afro-atlânticas (2018), eleita pelo The New York Times como uma das melhores daquele ano .

Vista áerea dos dois edifícios do Masp Leonardo Finotti/divulgação

A proposta do anexo, portanto, é ressaltar a arquitetura de Lina ao invés de competir com ela: “ Optamos por um design limpo e uma fachada homogênea, para preservar a harmonia com o entorno. Ao mesmo tempo, o caráter monolítico inspirado em museus verticais, como os de Nova York, confere ao edifício uma identidade própria ”, explicou Martin Corullon, sócio do escritório.

A fachada do novo edifício utiliza chapas metálicas perfuradas e plissadas, que atuam como uma camada protetora. A projeção é de que esse mecanismo será capaz de controlar a entrada de luz natural, reduzindo o aquecimento interno e promovendo maior eficiência energética. O projeto do edifício incorpora amplas aberturas que permitem aos visitantes observar a cidade e o prédio de Lina Bo Bardi durante o dia. À noite, essas janelas revelam fragmentos do interior do edifício para o ambiente externo, criando um jogo dinâmico de luz e sombra.

Entrada de luz natural no novo prédio Leonardo Finotti/divulgação

Outra novidade é uma conexão subterrânea de 40 metros, prevista para o segundo semestre de 2025, que interligará as áreas de acolhimento dos dois prédios, promovendo integração funcional e preservando a paisagem urbana. Além de cinco novas galerias, o prédio contará com áreas multiuso, salas de aula, laboratório de conservação, restaurante, café e outros espaços dedicados ao público, ampliando os espaços expositivos do museu em até 66%.

O novo prédio ganhou o nome de Pietro Maria Bardi , em homenagem ao jornalista, marchand e cofundador do MASP. Casado com Lina Bo Bardi, Pietro desempenhou papel crucial na consolidação do museu como referência internacional. Embora tenha enfrentado controvérsias por seu alinhamento inicial ao fascismo na juventude, Pietro mostrou uma personalidade complexa, ao se casar com uma comunista e até mesmo permitindo reuniões de Lina com figuras como Carlos Marighella durante a ditadura no Brasil. Ele também ficou conhecido por sua audácia ao adquirir obras de artistas renomados como Rafael Sanzio e Rembrandt , cujas autenticidades foram, à época, questionadas, mas depois confirmadas.

Programação do MASP para 2025

A temática curatorial de 2025 será “ Histórias da Ecologia” , continuando a série iniciada em 2021. O ano será recheado com exposições temporárias, cursos, palestras, oficinas e publicações para ampliar o debate sobre temas urgentes como a relação entre o ser humano e o ambiente. O museu já vem promovendo seminários para antecipar o programa onde teóricos, artistas e curadores conversam sobre a ecologia e sua conexão com a cultura visual e as ciências humanas e da natureza, bem como práticas curatoriais e artísticas.



Com a chegada do novo prédio, a proposta é aumentar a exibição de obras da coleção do MASP: atualmente, somente 1% do acervo do museu é exposto atualmente. No total, o MASP possui mais de 11 mil obras entre pinturas, esculturas, fotografias, vídeos, objetos e vestuário de diversos períodos, que abrangem regiões da Europa, África, Ásia e das Américas.

