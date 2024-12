Instagram/Reprodução Famosos comemoram o título do Botafogo na Libertadores





O Botafogo fez história ao conquistar seu primeiro título da Copa Libertadores ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1 na final disputada neste sábado (30), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Além do espetáculo em campo, a equipe contou com uma torcida apaixonada, que incluiu diversos famosos celebrando a vitória inédita.





Felipe Neto , que viajou à Argentina para acompanhar a partida, não conteve a emoção. “Não consigo falar. Não gravei nada. Apenas vivi! Apenas vivi!” , declarou o youtuber em seu Instagram, visivelmente emocionado.





Outro grande botafoguense, Zeca Pagodinho , celebrou com a tradicional camisa do time. "Viva o glorioso!" , escreveu o cantor, resumindo o sentimento da torcida.





O ator Nicolas Prattes também compartilhou sua emoção. “Minha vó não viu comigo, mas o céu hoje tá em festa. Campeões da América!”, publicou ao lado de uma foto com a camisa do Botafogo.





Entre os casais famosos, Larissa Manoela e André Luiz Frambach vibraram com o título. André, botafoguense apaixonado, comemorou: “Vocês não estão preparados, mas o futebol só existe por causa desse clube! [...] O Botafogo está de volta! Aturem!”.

Rafaella Santos, irmã de Neymar , também celebrou com entusiasmo: “Botafogo é Libertadores! Campeão!”.





O influenciador Matheus Costa, conhecido pelos vídeos de humor com seu pai, seu Zé, realizou um sonho ao assistir à final em Buenos Aires. “Sonho realizado!” , disse, emocionado, ao celebrar ao lado do pai.

As atrizes Nathalia Dill e Maitê Proença também marcaram presença nas comemorações. Maitê apareceu com um look preto e branco, cores do Botafogo, enquanto Nathalia não segurou a euforia, pulando e gritando: “Fogo! Fogo!”.