Instagram/@juliette 01/12/2024 Kayque Cerveny surpreende Juliette com pedido de casamento em sua festa de aniversário



O amor está no ar! Kayque Cerveny pediu em casamento a cantora Juliette Freire na madrugada deste domingo (1º), durante a festa de aniversário dela.

O momento emocionante aconteceu durante os brindes, quando Kayque pegou o microfone e, em um gesto cheio de carinho, pediu a bênção de Fátima Freire , mãe da ex-BBB, antes de surpreender a aniversariante.

“Eu queria aproveitar esse momento especial. Estou tremendo, mas jamais poderia fazer isso sem pedir a sua bênção, dos amigos, da família, de todos. Porque esse é um momento muito especial para nós. Então, dona Fátima, eu queria pedir, mais uma vez, a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa em casamento”, declarou Kayque.

A resposta veio em seguida, com o apoio da mãe de Juliette: “Com certeza!” . Emocionada, a cantora aceitou o pedido e beijou o futuro marido, compartilhando o momento com seus seguidores. “Estou noiva!”, escreveu Juliette no Instagram.