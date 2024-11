Arthur Ferreira Fernanda Torres no Oscar e o sentimento de “justiça” dos brasileiros

O perfil no Instagram The Academy , que é a conta oficial da organização por trás da maior premiação do cinema mundial, o Oscar , compartilhou nesta sexta-feira (22) uma contagem regressiva para premiação. Entretanto, como nos demais posts recentes da Academia, os brasileiros lotaram a seção de comentários com homenagens ao representante brasileiro para Melhor Filme Estrangeiro "Ainda Estou Aqui".

Na publicação, a Academia escreveu: "Estamos oficialmente a 100 dias dos Oscars! As nomeações serão anunciadas em 17 de janeiro de 2025. Que filmes deste ano colocaria na sua cédula @TAG?"

Os brasileiros, no entanto, não perderam tempo e começaram a comentar sobre o longa de Walter Salles. Uma pessoa escreveu: "Ainda estou Aqui Melhor Filme Estrangeiro, Fernanda Torres Melhor Atriz e Selton Mello Melhor Ator Coadjuvante". Outra acrescentou: "100 dias pra Fernanda Torres trazer nosso Oscar".

Uma terceira pessoa brincou com um meme da atriz: "Cê viu a Fernanda Torres? TO TAL MEN TE INDICADA". Até me inglês os brasileiros comentaram: "We want Fernanda Torres best actress nominee!" e "'I’m still here' best picture and Fernanda Torres best actress!!!!".

Fernanda Torres está sendo cotada para a categoria de Melhor Atriz por sua performance no filme de Wlater Salles. Ela interpreta Eunice Paiva, viuva do ex-deputado Rubens Paiva, que foi morto durante os primeiros anos da ditadura militar no Brasil.