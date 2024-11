Arthur Ferreira Brasileiros tomam conta de post do Oscar com Fernanda Torres e viralizam

A publicação da foto da atriz Fernanda Torres no perfil oficial The Academy , responsável pelo Oscar , bateu mais de 2 milhões de curtidas . Os brasileiros fãs da atriz estrela de "Ainda Estou Aqui" começaram um mutirão para engajar a publicação com curtidas e comentários em homenagem à atriz, que pode ser indicada na categoria de Melhor Atriz na principal premiação para a indústria cinematográfica do mundo.

A foto foi feita no durante o Governor Awards, um dos eventos que reúne diversas figuras do cinema que estão favoritas para receber indicações para o prêmio. Ela foi publicada pelo perfil da Academia na última segunda-feira (18).

De todas as fotos publicadas pela Academia, apenas a de Fernanda Torres possui um número expressivo de curtidas e comentários. Os demais atores aparecem com menos de 100 mil curtidas, com a maioria não chegando a 10 mil.

Os brasileiros também foram comentar nas fotos dos demais atores. Na foto de Drew Starkey, uma pessoa escreveu: "Mas não é a Fernanda Torres". Na de Connie Britton, uma pessoa brinca: "Alugou o vestido na Djalma Noivas certeza". Amy Poehler, por sua vez, foi comparada a outra atriz brasileira, Vera Fischer, em Laços de "Família": "Dona Helena desmarcou quantos pacientes para tirar essa foto?".

Fernanda Torres está sendo cotada para o Oscar de Melhor Atriz pelo trabalho em "Ainda Estou Aqui", filme dirigido por Walter Salles em que ela interpreta Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, engenheiro e deputado cassado e assassinado pela ditadura militar. O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros.