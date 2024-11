Reprodução Record TV Fernando Presto em "A Fazenda 16"





O peão Fernando Presto explicou por que estava confiante de que não seria eliminado de A Fazenda 16 , reality rural da Record TV. Apesar de sua expectativa, ele acabou deixando o programa nesta quinta-feira (28), após disputar a roça contra Juninho Bill e Luana Targino.

Fernando comentou sobre sua confiança em permanecer na sede na reta final do programa:

"Eu acho que, se a gente não confiar no nosso taco, ninguém vai confiar por nós. Lá dentro, já tinha gente jogando a toalha, achando que o jogo estava morno. Então, tentei acreditar, manter a esperança. Pensei: 'Se eu sair nessa roça, é game over, entrego o prêmio para ele'."

O ex-peão também opinou sobre o rumo do jogo, afirmando que o clima morno é consequência de todos estarem acreditando que Sacha já é o grande favorito ao prêmio.

Fernando recebeu apenas 7,01% dos votos para ficar, a menor porcentagem entre os roceiros. Em A Fazenda 16 , os votos são para permanecer, o que garante a continuidade dos participantes mais populares e com maior apoio do público.