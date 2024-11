Tiago Ghidotti Durval Lélis agita o navio de Maiara e Maraisa com show exclusivo

O clima foi de festa no MSC Seaview nesta sexta-feira (29), durante a estreia do aguardado cruzeiro das irmãs sertanejas Maiara e Maraisa . A bordo, o público foi presenteado com momentos inesquecíveis. Na tarde de sexta, Leonardo , que estava encerrando sua participação no Navio Cabaré, desembarcou após se apresentar no navio das sertanejas.

Já na madrugada, após a performance emocionante das anfitriãs, foi a vez do baiano Durval Lélis assumir o comando da festa. Com sua energia contagiante e um repertório repleto de sucessos, o cantor animou os passageiros com um show eletrizante.

Em entrevista exclusiva ao EGOBrazil, Durval revelou novidades sobre sua carreira, incluindo o lançamento de uma nova música e detalhes sobre seu famoso trio elétrico, a “ Chupeta Elétrica “. Segundo ele, o trio utiliza tecnologia moderna e sustentável, operando com geradores elétricos que reduzem o impacto ambiental.

“Estou muito animado com essa fase, trazendo uma inovação que combina música, alegria e cuidado com o planeta”, destacou Durval .

O cruzeiro das irmãs Maiara e Maraisa promete continuar com atrações de peso, consolidando o MSC Seaview como palco de grandes encontros da música brasileira.

