Reprodução: Instagram Antes e depois do procedimento





Nos últimos tempos, uma tendência tem chamado a atenção no mundo das celebridades: a remoção de procedimentos estéticos. Muitas estrelas estão optando por abandonar preenchimentos, harmonizações faciais e outros tratamentos, em busca de um visual mais natural e alinhado à sua essência.

Além de promover a aceitação das próprias características, essa decisão também reflete uma preocupação crescente com os efeitos adversos que alguns procedimentos podem causar, como inflamações, assimetrias e desconfortos. Confira 5 famosos que removeram procedimentos estéticos

1- Flavia Pavanelli

Reprodução/Instagram Flavia Pavanelli retira preenchimento labial





A atriz Flávia Pavanelli, de 24 anos, revelou em suas redes sociais que precisou remover o preenchimento labial após enfrentar problemas como o surgimento de bolhas e uma aparência que considerou artificial.

“Eu retirei todas essas 'bolhas' da parte de dentro do lábio... eu amo bocão, desde que seja com naturalidade. Não estava sendo muito meu caso, já que esse preenchimento não estava no lugar certo em mim", explicou.

2- Lucas Lucco

Reprodução Harmonização facial de Lucas Lucco





O cantor Lucas Lucco, de 31 anos, também decidiu reverter sua harmonização facial, após considerar que o resultado ficou exagerado.

"Eu achei desde o primeiro momento que ultrapassou o limite do que eu imaginava. Confiei no profissional para a quantidade que ia ser colocado, mas comecei a retirar o ácido do rosto um mês depois... se ultrapasse o limite do suave, a gente acaba se olhando no espelho com traços que não são seus. Há a perda da identidade. Isso é muito ruim para a autoestima. Eu não mexo nesse negócio mais, não”, desabafou o artista em suas redes sociais.

3- Carolina Dieckmann

Reprodução/Instagram Carolina Dieckmann





A atriz Carolina Dieckmann, de 43 anos, revelou recentemente que realizou o explante de silicone, procedimento que consiste na remoção das próteses mamárias. Em um depoimento exclusivo ao portal Mina Bem-Estar, ela detalhou os motivos que a levaram a tomar essa decisão.

"Até quando as pressões estéticas externas vão ditar os nossos processos? Será que é mesmo sobre o que achamos bonito ou é justo sobre aceitação? E até onde (e por quê) nos permitimos ir numa busca de algo que talvez acalante os olhos, mas nunca o coração?", falou.

4- Scheila Carvalho

Reprodução/Instagram Scheila Carvalho retira procedimento estético do rosto e se impressiona com o resultado





A ex-dançarina do É o Tchan, Scheila Carvalho , de 50 anos, decidiu reverter parte dos preenchimentos faciais que realizou. Insatisfeita com os resultados, ela revelou ter iniciado o processo de dissolução do ácido hialurônico, concentrando-se na região dos olhos e na linha do sorriso.

"Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação", escreveu em suas redes sociais.

5- Eliezer

Reprodução Instagram - 15.11.2024 Eliezer





O influenciador digital e ex-BBB Eliezer, de 34 anos, também optou por reverter procedimentos estéticos após sentir que não se reconhecia mais no espelho. Ele revelou que as mudanças em sua aparência, somadas às críticas constantes nas redes sociais, o levaram a desenvolver uma distorção da própria imagem.

“Comecei a tirar no final do ano passado, comecei a reverter o processo do ácido, da mandíbula, do queixo, então meu rosto voltou a ter a anatomia normal”, contou em suas redes sociais.

6- Rodrigo Mussi

Reprodução/Instagram O ex-BBB revelou detalhes da retirada dos procedimentos estéticos que realizou





O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 38 anos, fez uma harmonização facial após perder 40 quilos durante sua recuperação do acidente de carro sofrido em março de 2022.

No entanto, ao recuperar o peso, ele sentiu que os resultados ficaram desproporcionais. Buscando voltar à sua aparência natural, Mussi optou por reverter os preenchimentos aparentes.

“Voltei a engordar e aí passou do ponto”, falou em uma entrevista exclusiva ao gshow.