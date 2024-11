Reprodução Modelo Luciana Curtis é sequestrada com o marido e a filha de 11 anos; veja detalhes

A modelo Luciana Curtis, o marido Henrique Gendre e a filha do casal, de 11 anos, foram sequestrados na noite de quarta-feira (27), em São Paulo. A família foi abordada por criminosos enquanto deixava um restaurante no Alto da Lapa, Zona Oeste, e levada para um cativeiro na Zona Norte, onde permaneceram como reféns por 12 horas. A informação foi confirmada pela agência Way Model.

"Confirmamos que a modelo Luciana Curtis foi vítima de um sequestro junto ao marido e filha, na noite desta quarta-feira (27), em São Paulo. A família foi libertada e encontra-se bem", disse a agência em nota. Durante o sequestro, os criminosos roubaram o carro do casal e acessaram suas contas bancárias, transferindo para o grupo uma quantia não revelada.

Luciana, Henrique e a filha foram liberados na manhã desta quinta-feira (28), em Brasilândia, conforme informou o site G1. O caso está sendo investigado pela Divisão Antissequestro (DAS) da Polícia Civil de São Paulo.

Luciana Curtis, filha de um inglês e uma brasileira, iniciou sua carreira nos anos 1990 e se tornou uma das modelos brasileiras mais bem-sucedidas no exterior. Ela fez dezenas de capas de revistas e editoriais e, atualmente, vive entre São Paulo e Nova York.