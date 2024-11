Reprodução/Instagram Jade Picon

Jade Picon , de 23 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar uma sequência de selfies em seu perfil no Instagram. A influenciadora e atriz esbanjou estilo, carisma e sensualidade em registros variados que rapidamente conquistaram os fãs.





Entre as imagens publicadas, Jade aparece enrolada em um lençol, cobrindo os seios com a peça de roupa de cama. Em outros cliques, ela surge ao lado de um gato e usando diferentes looks em ocasiões distintas. A legenda descontraída, "Selfies aleatórias", reforçou o tom casual do post.

Nos comentários, Jade recebeu uma enxurrada de elogios de seus seguidores. "Linda demais toda hora, como pode?", escreveu um admirador. Outro destacou: "Eu não tenho estruturas físicas, psicológicas, financeiras e espirituais pra lidar com essa beleza."