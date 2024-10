Sofia Duarte Jade Picon surge ousada em nova campanha publicitária

A influenciadora digital e ex-participante do "Big Brother Brasil 22" Jade Picon, de 23 anos, deixou os seguidores de boca aberta ao compartilhar o ensaio fotográfico de sua nova marca de produtos de beleza. No vídeo publicado nesta segunda-feira (7), a influencer sensualizou de topless.



O vídeo publicitário trata-se de um making of do book de divulgação da grife. Em determinado momento, Jade aparece seminua, com os braços posicionados para tampar os seios.

Veja o trecho

Instagram Jade Picon de topless em nova campanha publicitária





Ela afirma que está adorando a nova campanha publicitária: "Estou envolvida em 100% do processo. As fotos estavam com uma vibe incrível, uma energia de aura, de muito brilho, solar e alto astral."

Nos comentários, os seguidores elogiaram a campanha e a beleza de Jade. Uma seguidora escreveu: "Que mulher bonita em!". Outra enalteceu: "Meu Deus, NUNCA poderemos chamá-la de feia, a mulher é perfeita, gente. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando mesmo, porque a mana veio sem defeitos".

