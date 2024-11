Reprodução: Instagram Jade Picon

Jade Picon não perdeu tempo e optou por encerrar sua rotina nesta quinta-feira (31) com um intenso treino noturno. Durante a aula de artes marciais, a atriz e influenciadora digital compartilhou com os seguidores não apenas seu abdômen definido, mas também o esforço físico envolvido nos exercícios.





“Não está fácil”, declarou a influenciadora, que, após a sessão, foi vista deitada no chão, sentindo as dores provocadas pela intensidade do treino. Em tom descontraído, Jade ainda brincou com seu treinador, questionando se poderia fazer pranchas em vez de seguir o plano rigoroso, ao que ele respondeu com um categórico "não".

Além da sessão noturna, Jade também marcou presença nas areias da Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde retornou aos treinos de futevôlei de rotina. Vestindo um biquíni preto e shorts combinando, a ex-BBB foi flagrada praticando o esporte e exibindo sua habilidade em passes, cabeceadas e chutes.

