Instagram/@graoficial 29/11/2024 Bumbum de Gracyanne Barbosa faz sucesso nos EUA









Gracyanne Barbosa , ícone do universo fitness, causou alvoroço durante sua passagem pelas ruas dos Estados Unidos .

Usando uma roupa colada que evidenciava suas curvas, a musa atraiu olhares admirados por seu físico impressionante, especialmente pelo famoso bumbum que é símbolo de sua dedicação aos treinos.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta sexta-feira (29), é possível ver as reações das pessoas ao cruzarem com Gracyanne . Muitos se surpreenderam com sua presença marcante, demonstrando admiração e curiosidade.