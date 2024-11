Humberto Maruchel “Senna” revisita a trajetória do lendário piloto brasileiro

Entre as produções brasileiras mais aguardadas deste ano, Senna certamente figura entre as principais. A minissérie da Netflix lançada nesta sexta (29) tem Gabriel Leone no papel do lendário piloto brasileiro Ayrton Senna , acompanha sua trajetória ao longo de seis episódios.

Com direção de Vicente Amorim e Júlia Rezende , a produção revisita os primeiros passos de Senna no kart, sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até o trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, Itália.

Em conversa recente com a Bravo! , Gabriel Leone comentou sobre o desafio que este papel representou em sua carreira. As filmagens, que começaram em meados de 2023 e duraram oito meses, foram o processo mais intenso de sua vida profissional. “Foi uma grande honra, pelo que ele representa para nós, brasileiros, e para o mundo todo. Cresci ouvindo histórias sobre o amor e a admiração que as pessoas tinham por ele” .

A série recria a atmosfera dos anos 80 e 90, destacando pistas de corrida e carros emblemáticos, e busca reviver a experiência do público ao acompanhar o piloto na televisão, relembrando os motivos que o tornaram um ícone nacional da Fórmula 1.

“Foi quase um ano imerso nesse personagem tão intenso e visceral. Me entreguei de corpo e alma. Foi um momento incrível para mim e para minha carreira. Foi necessário muito trabalho de pesquisa, de exercício, de experimentação, erros e acertos, até chegarmos a um ponto em que pudéssemos acreditar na interpretação. E só então começamos a filmar, mergulhando de vez na história e deixando o Ayrton nos guiar pelas pistas da vida dele” , afirmou Gabriel Leone na entrevista à Bravo! .

Além de Leone, o elenco conta com Alice Wegmann (Lilian, primeira esposa de Ayrton), Camila Márdila (Vivianne Senna, sua irmã), Gabriel Louchard (Galvão Bueno), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu) e Pâmela Tomé (Xuxa).

Para recriar as corridas de Ayrton Senna , a produção construiu 22 réplicas idênticas de carros icônicos e utilizou efeitos visuais para trazer de volta mais de 80 veículos, além de reconstituir autódromos históricos em 21 corridas marcantes da carreira do piloto. “É quase uma ficção-científica, porque os carros não existem mais, as pistas não existem mais” , disse o diretor de fotografia Azul Serra .

As filmagens de Senna ocorreram em quatro países — Brasil, Argentina, Uruguai e Irlanda do Norte —, com as cenas de corrida sendo registradas principalmente em autódromos argentinos.

Leone explicou que a construção de seu personagem começou pela caracterização, como figurino e maquiagem, até alcançar a essência de Senna. “Fomos ajustando todos os detalhes – cabelo, nariz, orelhas – até enxergarmos Ayrton. Ao mesmo tempo, trabalhei para encontrar sua energia, postura e olhar. Só depois disso, nos sentimos prontos para filmar e mergulhar em sua história.”

Confira o trailer completo de “Senna” abaixo:

