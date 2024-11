Instagram/@tatawerneck 28/11/2024 Tata Werneck compartilha foto rara da infância ao lado de Angélica e Yasmin Brunet













Tata Werneck , de 41 anos, encantou seus seguidores na manhã desta quinta-feira (28) ao compartilhar um verdadeiro tesouro do baú: fotos antigas.

Em uma das imagens, Tata aparece ainda criança. Já na outra, está ao lado de Angélica e Yasmin Brunet . Na foto, Yasmin , com cabelo curtinho e vestida de rosa, está sentada no colo de Angélica , a mais velha das três. Tata, abraçada pela apresentadora, exibe um sorriso singelo para a câmera.

"Mermão, olha isso! Com as musas Angélica e Yasmin", escreveu Tata na legenda. A publicação derreteu o coração das amigas, com Angélica comentando: "Morri, que amor" , e Yasmin completando: "Nossa, que foto linda! Amei muito".