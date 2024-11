Foto: Morgana Narjara Lia de Itamaracá caracterizada para o filme do Baile do Menino Deus gravado em 2021

Lia de Itamaracá , conhecida como a Rainha da Ciranda, foi confirmada como parte do elenco da obra Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal , ópera popular apresentada em 23, 24 e 25 de dezembro no Marco Zero do Recife.

Estima-se que a apresentação terá a presença de 70 mil pessoas. Além disso, também ocorrerá uma exibição ao vivo pelo Youtube. No espetáculo, a artista irá comandar a burrinha Zabilin, personagem do auto natalino.

“Lia de Itamaracá é patrimônio da nossa cultura, uma artista aclamada mundo afora, fará uma linda participação no espetáculo. É uma artista fundamental da cultura pernambucana e brasileira. Redimensionou a ciranda, mantém viva a tradição popular e tem contribuições valiosíssimas para a representatividade negra, feminina”, explicou Carla Valença, diretora de produção.

O Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal tem como objetivo garantir visibilade ao processo de formação da identidade brasileira. Fora isso, a obra também deseja causar reflexões ao abordar temas que são discutidos atualmente na sociedade, como diversidade e ecologia; além disso, temas sociais serão retratados - a exemplo da desigualdade e pobreza.

Nos últimos anos, o espetáculo contou com um José indígena e uma Maria negra e retratou a degradação do meio ambiente pelo ser humano a partir da representação de queimadas nas florestas. O espetáculo foi escrito há 41 anos por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima e conta com músicas de Antônio Madureira. A obra também já ganhou uma adaptação cinematográfica.

Quem é Lia de Itamaracá?

A veterana é considerada patrimônio vivo de Pernambuco. A artista é uma das homenageadas do WME Awards by Billboard 2024 e já performou com o estadunidense Jon Batiste, compositor de jazz. Além disso, ela já participou de Bacurau , dos diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.