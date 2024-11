Instagram/@paollaoliveirareal 28/11/2024 Paolla Oliveira impressiona ao mostrar talento na dança do carimbó





Paolla Oliveira encantou seus seguidores nesta quinta-feira (28) ao compartilhar um vídeo em suas redes sociais mostrando sua performance em uma aula de carimbó.

"Por aqui, seguimos no ritmo do carimbó", escreveu Paolla na legenda do vídeo, que mostra a atriz rebolando o quadril com desenvoltura. Com muito estilo e gingado, a atriz demonstrou suas habilidades enquanto se divertia com a professora.

No registro, ela aparece com os cabelos presos e usando um conjunto de academia, esbanjando carisma e energia enquanto aprende os passos da tradicional dança brasileira.