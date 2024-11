Reprodução Eliezer chora ao expor reação da filha com a ausência do irmão internado

O influenciador Eliezer se emocionou nesta quinta-feira (28) ao relatar a reação da filha Lua, de 1 ano, ao perceber a ausência do irmão Ravi, recém-nascido. O bebê está internado no Hospital Albert Einstein, e o ex-BBB, em comum acordo com Viih Tube, optou por não divulgar os motivos da internação.

Pelo Instagram, Eliezer apareceu dentro do carro para contar o episódio que ocorreu enquanto colocava Lua para dormir.

"Ontem, eu estava com a Lua, fazendo ela dormir. Ela foi até a porta do quarto, bateu e disse: 'Abri, abri, abri'. E aí, eu falei: 'É hora de mimir'. Ela começou a falar: 'Mão, mão, mão, mão'", contou o influenciador, explicando que Lua costuma pedir a mão dele para guiá-lo até onde ela quer ir.

"Ela começou a tirar a minha mão, ficou irritada e eu falei, não é possível. E ela tava falando, irmão. Ela tava falando, irmão. Eu falei, nenê? Você quer ver o nenê?", teria perguntado Eliezer, recebendo a confirmação de Lua.

Ravi, fruto do relacionamento de Eliezer e Viih Tube, está internado desde domingo (24). O bebê, que nasceu em 11 de novembro, enfrentou complicações respiratórias poucos dias após o nascimento.

Em nota enviada pela assessoria do casal, os dois explicaram que estão focados na recuperação de Ravi. "Realmente o Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho. A assessoria não tem mais informações. Contamos com a colaboração de todos, por favor", informou o comunicado.

