Reprodução: Instagram/X Internautas se impressionaram com mudança de corpo da atriz

Barbie Ferreira , conhecida por viver a personagem Kat Hernandez na série Euphoria , chocou os internautas ao aparecer irreconhecível nas redes sociais. Recentemente, uma foto do corpo atual da atriz viralizou no X, antigo Twitter.



"Uma transformação insana de Barbie Ferreira", escreveu um perfil ao publicar um registro sobre a perda de peso dela. Nos comentários, os usuários se impressionaram com a mudança.

An insane transformation Barbie Ferreria pic.twitter.com/b5qnmPVERg — 𝐖 𝐄 𝐍 ✧ (@DIETWEN) November 25, 2024

"É realmente maluco como as celebridades estão perdendo peso", opinou um primeiro. "Ela tomou 'a substância'", comentou um segundo em referência ao filme protagonizado por Demi Moore e Margaret Qualley. "Chocante", acrescentou um terceiro. "Ela é linda de um jeito novo. Não importa em qual pele ela esteja", defendeu um quarto. "Perdemos outra pessoa para a 'pandemia' do Ozempic", criticou um quinto.

"Por que as pessoas estão tão bravas com ela perdendo peso?", questionou um sexto. Na série adolescente, que possui duas temporadas, a personagem de Ferreira lidava com questões do corpo ao sofrer gordofobia.