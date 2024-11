Reprodução Instagram/ Facebook Ex-BBBs Cida e Solange são vítimas de assalto no RJ

Figuras conhecidas da televisão brasileira, as ex-participantes do "Big Brother Brasil 2004", Sol Vega e Cida Santos, que venceu o reality global, foram assaltadas na última quarta-feira (27), na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.





Em entrevista ao portal LeoDias, elas detalharam o momento, que definiram como "assustador". "Hoje aconteceu essa tragédia, não é? Para gente é uma tragédia, porque é assustador. A gente mora aqui no Rio e ainda não tinha passado por isso. Mas a gente acaba ficando apavorada e nervosa", pontuou Cida.





"A gente estava ali perto da Cidade das Artes, depois do Barra Shopping. Aí a gente estava conversando, o vidro estava um pouquinho aberto e o cara entrou. O menino enfiou a mão dentro do carro e pegou o celular da Sol. Solange agarrou ele e depois ela soltou o volante”, acrescentou a campeã do "BBB 4".





“Quando ela soltou o volante, porque segurou o menino com força, ela apertou o acelerador e acabou batendo [o carro]. Eu tentei segurar o volante ainda, mas como ela estava acelerando, acabou machucando um pouquinho o meu braço. Mas estou bem, graças a Deus! Amassou o carro bastante, a gente tentou ainda ver se encontrava o menino, mas nada”, explicou.





Solange se pronuncia

A ex-BBB, que dirigia o carro na ocasião, enfatizou que estava com o vidro do automóvel aberto. Isso porque o veículo estava com um problema no ar condicionado. “Estava com meu vidro aberto, porque deu problema no meu ar. Com o trânsito do Rio de Janeiro, o carro estava parado, aí eu me entreti um pouco conversando com a Cida", detalhou em entrevista ao mesmo portal.





"Nisso só vi uma mão assim, pegando o celular do meu colo. Quando eu vi, eu peguei a mão do garoto, que eu acho que deveria ter uns 14 anos. Peguei a mão dele, ainda o segurei, porque vi que estava ganhando dele. Peguei a outra mão que estava no volante e soltei o pé do acelerador. Pode ser isso! A gente acabou batendo e foi muito triste”, lamentou.





Sem intenção de abrir um boletim de ocorrência, Solange agradeceu por ela e Cida estarem "vivas", além de desabafar sobre o roubo do celular. “Eu amo o Rio de Janeiro, não sou daqui. Um garoto roubando, ao invés de estar na escola, fazendo outras coisas. A gente falou com o policial sobre o roubo e o pior é o meu carro amassado. O prejuízo maior é porque todas as coisas estão no meu celular, que vira a nossa terceira mão, né? É triste isso! Agora vida que segue. Ainda bem que não aconteceu nada e estamos vivas”, concluiu.