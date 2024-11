Reprodução: Instagram Sabrina Sato no Carnaval de 2024

As escolas de samba já estão se preparando para o Carnaval 2025 . Em um levantamento realizado pelo Extra, foram avaliados os postos de musa e rainha da bateria para ocupar um lugar de destaque nos desfiles .

Na Vila Isabel, para estar em uma posição importante no desfile, é preciso desembolsar o valor de R$ 150 mil. Já na Portela, o preço é um pouco menor: R$ 100 mil caso haja o interesse. A Mangueira, segundo o veículo, não possui um valor definido. Enquanto algumas alas podem chegar ao preço de R$ 100 mil, o mais comum é o posto sair por R$ 50 mil, um pouco abaixo do que as duas escolas já mencionadas.

Se a agremiação desejada é a Acadêmicos do Salgueiro, o valor necessário está na casa dos R$ 80 mil. Na Unidos da Tijuca, o preço também é o mesmo. Além disso, os custos de toda a parte visual dos desfiles, como as roupas utilizadas pelas musas, são cobertos pela própria personalidade que tem o objetivo de desfilar. E não basta pagar para sair. Todas as musas têm que arcar com a própria fantasia, além dos looks dos ensaios técnicos e de quadra.

Beija-Flor, e Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Mocidade, Viradouro, Tuiuti e Viradouro são escolas que não estão dentro desse tipo de negociação. A Grande Rio, por exemplo, arca com as fantasias das celebridades.

Ainda conforme apurado pelo Extra, caso deseje desfilar na ala das baterias nos Grupos de Acesso, o preço pode ser equiparado ao de uma musa quando se fala do Grupo Especial. Nesta última categoria, R$ 500 mil é o valor de início para negoicar uma posição de rainha no desfile.