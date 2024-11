Instagram/Reprodução Julien Arnold





O ator Julien Arnold , de 60 anos, faleceu enquanto se apresentava no palco do Citadel Theatre, em Edmonton, no Canadá. Arnold interpretava um papel na peça A Christmas Carol quando sofreu uma emergência médica. Paramedicados tentaram reanimá-lo no local, mas não obtiveram sucesso.

A morte foi confirmada por meio de um comunicado da Punctuate! Theatre , onde sua esposa, Sheiny Satanove , atua como diretora administrativa. Jessie Van Rijn, diretora-executiva do Citadel , e Daryl Cloran , diretor artístico, lamentaram a perda:

“Sua presença trouxe alegria, coração e profundidade a cada papel, e suas contribuições artísticas — e abraços calorosos — farão muita falta.”

O teatro também fez um apelo financeiro para ajudar a família de Julien neste momento difícil. A campanha busca arrecadar fundos para cobrir despesas com o funeral, aluguel e mantimentos, permitindo a Sheiny o tempo necessário para processar sua perda.

“A presença de Julien fará falta para sempre, mas seu legado viverá nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Obrigado por manter Sheiny e seus entes queridos em seus pensamentos”, concluiu o comunicado oficial.