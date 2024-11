Reprodução/Instagram Tatiele Polyana

A ex-participante do "Big Brother Brasil 14" Tatiele Polyana se casou em uma cerimônia intimista com o empresário Fernando Urbano, com quem mantém um relacionamento há anos. Conhecida como Poly no reality, a jovem ganhou notoriedade após levar uma bronca do apresentador Faustão.

Na época, a loira havia acabado de sair do programa e foi para a tradicional entrevista na atração dominical. Em determinado momento, Poly disse que, caso nada desse certo, ela viraria dançarina, o que não foi bem recebido pelo apresentador, que lhe deu um puxão de orelha.

Após 10 anos de sua participação, a loira lista suas conquistas em entrevista ao Gshow : "Ganhei o Arnold Model Search Brasil em 2017, depois fui para o Arnold Model Search em Ohio, nos Estados Unidos, fiquei em 2º lugar. Fui para a World Beauty Fitness and Fashion (WBFF) em Las Vegas e fiquei em 5º lugar e ganhei de melhor dress code da noite. Fui para a WBFF em Bahamas e fui campeã. Entrou a pandemia e estava em preparação. Logo depois iniciei a faculdade de Nutrição e não competi mais, estava com outros projetos e focada nos estudos. Amo estar em palcos tanto para concursos de miss quanto para concursos fitness, mas acredito que foi um momento e fase da minha vida que aproveitei, mas essa fase passou, agora são novas prioridades."

Casamento

Poly se casou com Fernando no cartório em março. Entretanto, a cerimônia veio acontecer apenas no último sábado (23), após cinco anos de noivado, em Maringá, no Paraná.

"A cerimônia aconteceu na capela Madre Paulina, muito linda e pequena, bem fofa aqui, em Maringá, uma cerimônia bem intimista para 30 pessoas, foram somente os pais, irmãos, sobrinhos, avós e padrinhos", explicou.



Segundo a loira, a história de amor começou em um casamento: "Nós já nos conhecíamos de anos atrás da minha cidade, tínhamos amigos em comum, ele sempre tentou ficar comigo, mas achava ele muito novinho, esperei ele amadurecer [risos]. Um dia nos encontramos no casamento do primo dele com minha amiga e lá aconteceu o primeiro beijo, depois disso não desgrudamos mais. O pedido de casamento foi em Bahamas num concurso fitness que participei, ele aproveitou a viagem e já organizou todo o noivado. Estamos juntos há oito anos."

A loira revela que o casal pretende fazer uma celebração maior em 2025, porém eles priorizaram a compra da casa no momento. Ela ainda ressalta que pretende ter filhos em um futuro próximo: "Amamos casa cheia e crianças. Sempre fui apaixonada por crianças e todas me adoram. Tenho quatro sobrinhos e eles são minha vida. Sempre tive vontade de ter três filhos, Fernandinho também, agora é com Deus, que seja feita a vontade dele e quantos ele permitir, vamos aceitar e amar muito."