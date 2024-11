Instagram/@ajademagalhaes 26/11/2024 Jade Magalhães exibe barrigão em look all jeans na reta final da gravidez





Modo fofura ativado! Jade Magalhães encantou seus seguidores nesta terça-feira (27) ao compartilhar uma sequência de fotos exibindo o barrigão da reta final da gravidez, já aos sete meses. Ela está à espera de sua primeira filha com Luan Santana.

Na publicação, Jade apareceu deslumbrante com um look "basiquinho" composto por calça jeans, camiseta branca e um colete jeans, finalizado com um sapato prata decorado com laços. Na legenda, brincou: "Basiquinho, jeans".

O nome da bebê

A curiosidade dos fãs finalmente acabou! Luan Santana revelou o nome da primeira filha do casal: Serena Magalhães Santana. O casal descobriu o sexo do bebê em setembro.