A influenciadora digital Rafaella Santos, irmã do craque Neymar, movimentou as redes sociais ao compartilhar uma foto encantadora da filha caçula do jogador, nos Stories do Instagram, nesta quarta-feira (27).

Na imagem, Rafaella aparece segurando Helena, que está vestida com uma camisa do Botafogo estampada o seu nome, atraindo elogios de torcedores e admiradores da família do atacante.

A influencer ainda escreve na publicação: "Sou pé quente dada". Ao fundo, é possível ver uma televisão que está passando jogo, que, provavelmente, é do Botafogo.

Helena é a filha do jogador Neymar com a modelo Amanda Kimberlly. A relação da irmã do craque com a pequena é bastante próxima. Recentemente, após o craque brincar em entrevistas que a caçula dá mais trabalho do que ele, Rafaella Santos, irmã do atleta, compartilhou um registro adorável da pequena, que tem apenas 4 meses de vida.