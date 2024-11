Reprodução/Instagram Carolina Portaluppi curte dia de sol





Carolina Portaluppi , filha do treinador Renato Gaúcho , aproveitou a segunda-feira (25) ao ar livre, pegando sol e exibindo o corpo em um biquíni branco .

Carol, que é conhecida entre diversas torcidas de clubes do futebol brasileiro, compartilhou os registros em seu perfil no Instagram.

A modelo, que é formada em marketing, tem dois milhões de seguidores nas redes sociais, e sempre recebe mensagens de todos os tipos. Recentemente, Carolina expôs um internauta que deixou falas abusivas em seu perfil.

"Vocês consideram isso um assédio? Provavelmente esse post não vai ficar no ar muito tempo, mas gostaria de expor esse ser humano porque tudo tem limite. E é bom para vocês verem o que uma mulher passa diariamente com 'homens'. Vamos denunciar esse perfil? Vocês me ajudam?", disse Carol.

Veja fotos da modelo



