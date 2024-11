Reprodução/Instagram Samara Felippo e rapper

A modelo Ana Paula Minerato está no centro de uma polêmica após o vazamento de áudios em que faz comentários considerados racistas sobre a cantora Ananda , integrante do grupo Melanina Carioca. As falas, que ganharam repercussão nacional, incluem termos como "neguinha" e "cabelo duro", além de insinuações desrespeitosas sobre a artista.

As declarações provocaram uma onda de críticas nas redes sociais, e a atriz Samara Felippo , mãe de duas filhas negras, foi uma das figuras públicas a se manifestar. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Samara não poupou críticas à ex-musa da Gaviões da Fiel, que perdeu o título após o vazamento dos áudios.





"Dessa racista, que é assim que se chama. Não dá mais para aceitar esse tipo de fala. Incomode, intervenha, brigue, acuse e denuncie um racista! Estamos em 2024, quase 2025. NÃO DÁ!", declarou a atriz. Samara também destacou que, na gravação, o rapper KT Gomez , ex-namorado de Minerato e interlocutor nos áudios, não tomou uma posição firme contra as falas da modelo.

"Ele só pergunta se ela acha que está certa, mas em nenhum momento intervém como alguém antirracista deveria. Isso também precisa ser questionado", pontuou a atriz. A Justiça de São Paulo já anunciou que investigará os áudios, enquanto Minerato enfrenta uma onda de rejeição pública. O rapper KT, por sua vez, declarou por meio de sua assessoria jurídica que não compactua com as declarações de Minerato e que irá colaborar com as investigações.