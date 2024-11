Reprodução/Globoplay A novela "A Sonhadora" lidera as pesquisas no Globoplay

A novela "Mania de Você" parece não ter caído nas graças do público nem da TV aberta e nem dos streamings . A atual novela das 21h da Globo tem sofrido com a baixa audiência e perdendo espaço para folhetins vindos da Turquia .



No Globoplay , a trama protagonizada por Gabz está sendo ofuscada pela novela "A Sonhadora", que foi lançada outubro. Segundo as informações do f5 , a produção turca é a mais vista em número de horas de consumo nos últimos sete dias, despontando como o conteúdo mais visto na plataforma.

Entretanto, a trama de João Emanuel Carneiro não consegue atingir nem o segundo lugar, que está sendo ocupado pela terceira temporada da série "Arcanjo Renegado". "Mania de Você" surge em terceiro lugar apenas.

'A Sonhadora'

A novela foi produzida entre 2018 e 2019. A trama segue a história de Sanem, uma jovem que sonha em se tornar escrito e mora nas Ilhas Galápagos.

Sanem, no entanto, trabalha na mercearia da família. Pressionada pelos pais a escolher entre um casamento arranjado ou encontrar um emprego, ela decide trabalhar em uma agência de publicidade onde sua irmã mais velha já atua. Lá, Sanem impressiona o dono da empresa, Aziz, que a contrata para o setor de revistas.

Nesse novo ambiente que sua vida muda drasticamente ao se envolver nos conflit os internos da família de Aziz, especialmente entre os irmãos Can, um fotógrafo carismático, e Emre, que esconde intenções escusas.

Sanem e Can desenvolvem uma relação repleta de tensões e sentimentos contraditórios. Enquanto ela tenta ajudar sua família e encobre ações de Emre, é usada como peça em uma conspiração que ameaça a empresa. Os dois se aproximam emocionalmente, mas enfrentam desafios constantes devido às armações e conflitos familiares.

Novelas turcas

Além de "A Sonhadora", a novela de João Emanuel Carneiro tem sofrido com outra produção turca: o folhetim "Força de Mulher", que está em exibição pela concorrente Record. A novela da grade da emissora do bispo Edir Macedo tem batido 9 pontos de audiência na Grande São Paulo.