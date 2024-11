Reprodução/Youtube/Divulgação David Cardoso

David Cardoso , ícone da pornochanchada e reconhecido pela vasta filmografia com mais de 80 filmes, compartilhou histórias marcantes da carreira durante participação no programa Se Lig. Com a apresentação de Alexandre Contini e Fabio Villa Verde, o ator contou sobre seus primeiros trabalhos ao lado de Amácio Mazzaropi e revelou uma curiosa proposta feita pelo próprio Mazzaropi .

Durante as gravações de um filme, Cardoso, que na época ainda buscava seu espaço, pediu ao mestre do cinema brasileiro uma chance de interpretar um galã. “Mazzaropi, você já deu galã para Tarcísio Meira, Roberto Pirillo, Tatá... me dá um papel de galã também!”, disse o ator. A resposta de Mazzaropi foi surpreendente: “Você não é galã porque não quer, Cardoso. Só ficar comigo que você vira galã da noite para o dia”, brincou o veterano em tom descontraído.





Além de relembrar essa divertida interação, David Cardoso falou sobre sua experiência ao lançar Vera Fischer no cinema, além de outros momentos marcantes da época da pornochanchada, gênero que fez muito sucesso nos anos 1970 e 1980. Ele também se emocionou ao comentar sobre o preconceito que enfrentou na televisão, assim como sobre seu trabalho com o Rei Roberto Carlos no cinema.

Famoso por sua beleza, David Cardoso chegou a ser considerado um dos homens mais bonitos do mundo, ficando atrás apenas de Alain Delon, o célebre ator franco-suíço falecido em agosto de 2024. Atualmente, o ator está em cartaz com o espetáculo O Rei da Pornochanchada no Teatro Santo Cruz, em São Paulo, sempre às quintas-feiras às 20h. A entrevista completa pode ser conferida no canal Se Lig Oficial no YouTube.