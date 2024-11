Reprodução A influenciadora digital teria feitos comentários racistas contra a cantora Ananda

A banda Melanina Carioca , formada Wic Tavares, Lucas Pizane, Martin, Raquel Cardoso e Ananda compartilharam nesta terça-feira (26) uma nota de repúdio às falas racistas da influencer Ana Paula Minerato contra uma das integrantes do grupo musical.



Na publicação, o grupo começa: "Nesse áudio, palavras de ódio e intolerância são dirigidas a Ananda, um episódio de discriminação que é, infelizmente, apenas um reflexo de uma realidade cruel enfrentada por muitas pessoas negras todos os dias."

A banda continua: "A situação se torna ainda mais lamentável, pois, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o grupo Melanina Carioca lançou sua mais nova música, uma celebração da cultura negra e da luta contra o racismo. Não podemos deixar de notar que, nesse momento de comemoração e conscientização, nossa arte se torna alvo de um ataque tão vergonhoso."

"Deixamos claro que o Melanina Carioca e todos os seus integrantes são contra qualquer ato de racismo e repudiam com veemência atitudes como as que foram divulgadas. O racismo não tem espaço em nossa música, em nosso movimento ou em nossa sociedade."

De acordo com a banda, Ananda só ficou sabendo dos acontecimentos através das redes sociais: "A Ananda, que soube do ocorrido pelas redes sociais, após o áudio ser exposto, está recebendo o apoio e o carinho de todos nós, e, principalmente, da comunidade negra que luta por respeito e igualdade."

Eles agradecem pelo acolhimento que a cantora vem recebendo após a exposição do caso e pede para que a luta antirracista não pare, sendo "fundamental que, como sociedade, continuemos a combater o racismo em todas as suas formas, com união e coragem."

Entenda o caso

No último domingo (24), um suposto áudio de Ana Paula Minerato com falas racistas vazou nas redes sociais. Durante uma ligação com o rapper KT Gomez, a ex-panicat inicia os ataques à cantora Ananda .

"A empregada [doméstica], a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro”, diz a ex-reality. “Sua fala é bem…”, tenta interromper o cantor. "Você gosta de neguinha? Por isso ali é neguinha, alguém ali ou pai ou a mãe veio da África. Tá na cara, né?", ataca a influenciadora.

"Mas não tem problema, linda. Não fica falando essas coisas de forma pejorativa. Ainda mais você não sabe o ambiente que você está falando isso em voz alta", tentou contornar o artista. "Por que você tem tanto cuidado com ela?", perguntou revoltada.

"Eu tenho cuidado com todo mundo. De verdade, você não me conhece", respondeu ele. "Comigo você não teve, né? Nossa, mano, ela é feia. Essa faixa de nega que ela usa é zoada. Nossa achei que ela era mais gatinha", ofendeu Minerato.