A ex-cantora e influenciadora digital Jojo Todynho gerou rebuliço na última segunda-feira (25) após afirmar que recebeu uma proposta de R$ 1,5 milhão para apoiar o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 . Entretanto, a afirmação da campeã da "A Fazenda 12" não pegou bem para o Partido dos Trabalhadores (PT) que decidiu acionar a Justiça contra a ex-funkeira para que ela prove tais alegações.



No perfil do X, antigo Twitter, o vereador Pedro Rousseff compartilhou que a sigla está processando a artista após a declaração: "Jojo Todynho acaba de ser processada pelo PT após inventar que a campanha do presidente Lula ofereceu R$ 1 milhão e meio em troca do apoio dela em 2022. Essa Jojo Todynho não cansa de passar vergonha! Vê se aprende agora".

Entenda o caso

Jojo participou na última segunda-feira do podcast Conversa Paralela , apresentado por Arthur Morrison. O host do programa questionou ela: "Você já teve alguma proposta para apoiar algum político?".

A artista então dispara: "Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula veio candidato a presidente. E eu falei que não (...) Não, para várias pessoas, muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money [dinheiro] (...) Ligaram, marcaram um almoço, falaram que era um trabalho e quando eu cheguei lá era isso… E eu falei: 'Desculpa gente, não vai rolar'. Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofocas que estão me atacando, todos ganharam dinheiro pra fazer campanha (...) Se para mim foi R$ 1,5 milhão, imagine o quanto eles não ganharam e o quanto continuam ganhando".

Veja o vídeo



A fala repercutiu nas redes sociais. O PT então emitiu um comunicado dizendo que as falas da ex-funkeira eram falsas: "A campanha eleitoral do presidente Lula nunca fez qualquer proposta de participação remunerada para Jojo Todynho em atos de apoio. A notícia falsa foi divulgada numa plataforma de extrema-direita, no momento em que Bolsonaro e sua organização criminosa foram indiciados por tentativa de golpe e plano para assassinar Lula".