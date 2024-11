Reprodução/Instagram Marieta Severo

Marieta Severo, de 78 anos, tem aproveitado a própria companhia e lidado com uma fase que denomina como "eu-sozinha". A atriz, que coleciona sucessos em novelas, filmes e séries nacionais, enfrenta o luto da perda do marido, Aderbal Freire-Filho, que morreu em agosto de 2023.





"Hoje eu começo a vislumbrar essa possibilidade de eu-sozinha. Comecei esse aprendizado... Pela primeira vez na minha vida, depois de vivenciar uma situação extrema de lidar com o AVC do Aderbal durante três anos, ter um hospital montado na minha casa, sabendo que ele não iria se recuperar. Depois de um ano da morte dele, foi como se eu precisasse dar uma uma parada e me permitir a isso", conta em entrevista ao site "Heloisa Tolipan".





"Eu sempre trabalhei muito a vida inteira. Sempre estive casada e com filhos. Fiz 78 anos e estou num momento de vida onde posso permitir uma conexão comigo mesma em outros lugares, de estar com a minha família, de passar 22 dias fora do Brasil indo a exposições, óperas, balés em Paris", acrescenta na mesma entrevista.





Novo filme

Marieta atuará com Suzana Pires em “Câncer com Ascendente em Virgem", longa-metragem produzido por Clélia Bessa. Autora de "Vai na Fé", "Bom Sucesso" e "Totalmente Demais", Rosane Svartman é quem comanda a direção do filme, com estreia prevista para 2025.