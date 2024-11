Reprodução A ex-cantora afirma que recebeu uma proposta milionária para apoiar o atual presidente do Brasil

A ex-cantora de funk e influenciadora digital Jojo Todynho revelou nesta segunda-feira (25) que recebeu uma proposta milionária para apoiar o então candidato à presidência do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 .



Durante entrevista ao podcast Conversa Paralela , do portal Brasil Paralelo , a campeã da "A Fazenda 12" disse que recebeu uma proposta de R$ 1,5 milhão para fazer parte da campanha do presidente.

Jojo disse: "Estão me atacando, então eu tenho que falar, até porque eu não falei e não contei. Me ofereceram um milhão e meio [de reais] para fazer campanha quando o Lula se veio candidato a presidente".

Os hosts do programa, Arthur Morisson e Lara Brenner, pareceram chocados com a informação trazida pela influencer, com ambos dizendo: "Eita Jojo!". A influencer então completa afirmando que recusou a suposta proposta do presidente.

Lara então questiona: "Foi só para você que foi oferecido?". Jojo então diz: "Não, para várias pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam 'money'".

Arthur questiona a influencer como foi realizada a proposta para campanha, o que Jojo dispara: "Ligaram para não deixar rastros. Ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho, e quando eu cheguei lá, era isso. Então eu falei: 'Desculpa gente, não vai rolar'".

Ela ainda garante: "Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofoca que me atacaram, todo mundo ganhou dinheiro para fazer campanha, e eu não aceitei. Se para mim, me ofereceram um milhão e meio [de reais], imagina para outras pessoas o quanto outras pessoas ganharam e quanto continuam ganhando."

Veja o trecho

