Reprodução: nstagram Patrícia Leitte

Patrícia Leite , conhecida por ter participado do BBB 18, publicou um vídeo de seu antes e depois . A influenciadora emagreceu 15 kg e fez um texto sobre o tema. "Essa jornada não foi só sobre perder peso, foi sobre encontrar quem eu realmente sou", iniciou ela.



"15kg eliminados, mas o maior peso que deixei para trás foi o das minhas limitações, inseguranças e hábitos que não me serviam mais. Hoje, eu vejo que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Não é apenas sobre o que você vê no espelho, mas sobre o que sente no coração", avaliou.

"Aprendi a cuidar do meu corpo como um templo, a valorizar o processo e a entender que não é uma linha reta, mas um caminho cheio de aprendizados. A mente, o espírito e o físico precisam estar alinhados. A verdadeira transformação é integral", concluiu a ex-reality.

Nos comentários da publicação. os seguidores da influenciadora a enalteceram. "Linda. Assim, você está maravilhosa", opinou um internauta. "Amando essa sua transformação", acrescentou um segundo. "Maravilhosa", aclamou um terceiro.