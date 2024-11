Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao mostrar momentos de uma sessão de massagem relaxante nesta terça-feira (26). A musa fitness publicou vídeos nos Stories do Instagram enquanto recebia o tratamento de uma fisioterapeuta de confiança.

Deitada em uma maca de SPA, Gracyanne estava sem sutiã e vestia apenas uma calcinha fio-dental bege. “Pelas mãos dela”, escreveu a modelo na legenda de um dos vídeos, enquanto exibia a técnica utilizada para aliviar tensões em regiões como glúteos, pernas, abdômen e virilha.





Agora solteira, Gracyanne tem usado as redes sociais para falar sobre autoconhecimento e superação. Respondendo a um seguidor, ela explicou como está lidando com as mudanças recentes.

“A mudança vem aos poucos! Quando a gente entende o que merece, onde tem que estar, começa a se priorizar, se coloca em primeiro lugar, muita coisa muda! Claro que não é fácil, mas temos que confiar no processo e acreditar que o melhor sempre está por vir!”, escreveu a musa fitness, transmitindo uma mensagem de esperança e resiliência.

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa