Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa voltou a encantar os seguidores neste sábado (23) ao compartilhar um vídeo nas redes sociais onde exibe uma habilidade no pole dance. Vestindo lingerie e salto alto, a musa fitness mostrou movimentos precisos e elegantes enquanto girava na barra de ferro.





Com bom humor, Gracyanne legendou o vídeo: "Anti treino fofo", arrancando elogios dos fãs. Além de ser adepta do pole dance, a influenciadora também pratica o vácuo abdominal, técnica que fortalece a musculatura do abdômen.

Recentemente, ela publicou um tutorial ensinando o exercício e continua a compartilhar momentos de sua rotina fitness com os fãs. Entre treinos e sua alimentação regrada – que inclui ovos cozidos como parte essencial – Gracyanne ainda encontrou tempo para viajar recentemente aos Estados Unidos.

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa