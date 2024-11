Foto: Reprodução Artista já passou por diversos gêneros do Cinema

Em 11 de novembro, Leonardo DiCaprio , um dos atores internacionais mais conhecidos, completou 50 anos. O artista protagonizou vários filmes o quais já foi do drama à comédia, passou pelo suspense e a sátira, se consagrando como um dos nomes mais requisitados de Hollywood.

O IG Gente preparou uma lista com 5 filmes do norte-americano que você precisa assistir .



O Regresso

Foto: Reprodução Leonardo DiCaprio em “O Regresso”

Queridinho da Academia, o veterano conquistou a estatueta dourada pelo seu papel em O Regresso . No longa dirigido por Alejandro González Iñarritu, ele interpreta Hugh Glass, um explorador que é abandonado na floresta pelo amigo. Na história, o protagonista luta por sua sobrevivência e busca vingança contra o colega que o traiu. Disponível no Disney+ .



Titanic

Foto: Reprodução Leonardo DiCaprio em “Titanic”

Com 14 indicações ao Oscar de 1998, Titanic é um dos filmes de maior bilheteria do cinema. O longa de James Cameron fez mais de US$ 2 bilhões, aparecendo em 4º lugar na lista geral. Na obra, o artista vive Jack, um artista que conhece uma mulher rica (Kate Winslet) durante uma viagem no navio Titanic. A história envolve romance e drama, sendo um dos papéis mais expressivos da carreira do ator. Disponível no Disney+ .



A Origem

Foto: Reprodução Leonardo DiCaprio em “A Origem”

No filme de Christopher Nolan, DiCaprio dá vida a Dom Cobb, um homem que rouba informações dos sonhos de pessoas. Após extrair diversos segredos, o ladrão tem a chance de se redimir e ter uma vida normal. No entanto, para isso, ele precisará realizar uma última missão. A Origem está disponível no Max .



O Grande Gatsby

Foto: Reprodução Leonardo DiCaprio em “O Grande Gatsby”

Adaptação do romance de F. Scott Fitzgerald, em O Grande Gatsby , o norte-americano é Jay Gatsby, um homem bilionário de Long Island que mora próximo a Nick Carraway (Tobey Maguire). Ao longo da trama, a interação dos dois personagens com seus respectivos mundos irá provocar desentendimentos, tragédias e obsessões. O longa de Baz Luhrmann está disponível no Max .



Ilha do Medo

Foto: Reprodução Leonardo DiCaprio em “Ilha do Medo”

Uma das parcerias mais notáveis do ator com o cineasta Martin Scorsese, na história de suspense, DiCaprio vive o detetive Teddy Daniels, que precisa lidar com o desaparecimento de um paciente em um hospital psiquiátrico. Durante sua investigação, o protagonista descobre segredos do local e também lida com os seus próprios demônios. Ilha do Medo está disponível para compra no Amazon Prime Video .