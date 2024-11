Reprodução A atriz explicou o sumiço das redes sociais

A atriz Vera Fischer, de 72 anos, veio às redes sociais nesta segunda-feira (25) para ter um papo intimista com os seus seguidores. A Helena de "Laços de Família" explicou o motivo do seu sumiço das redes e revelou que está passando por um tratamento médico devido ao diagnóstico de uma doença .



No feed do Instagram, a loira surgiu sem maquiagem, com os cabelos soltos e usando uma roupa branca em uma selfie. Na foto, ela está sorrindo, com o intuito de acalmar os seguidores.

Na legenda, Vera começa: "Fiquei alguns dias sem aparecer por aqui , não é meus amados? Pensei que talvez vcs pudessem estar preocupados, então lá vai … Influenza", diz ela que está com o vírus da gripe.

A atriz continua: "Vírus forte que me deixou completamente prostrada . Estou quietinha, me recuperando, medicada e ingerindo muito líquido. 😊Tirei essas fotos sem make e sem filtro, mas confiante de que vou ficar boa logo".

Vera então agradece pela preocupação dos fãs e afirma: "Quero agradecer todo o carinho que vcs me enviam todos os dias , as palavras bonitas e a gentileza sem fim. Se cuidem, please 😷 A qualquer sintoma de febre, tosse ou mal-estar , corram para o médico, porque não é brincadeira! Vou dando notícias. Que todos tenham um lindo início de semana com muita saúde 💞 Beijo imenso dessa sua Vera".

Nos comentários, os seguidores desejaram melhoras à atriz. Uma pessoa disse: "Fiquei tão preocupada, mas que alívio saber que você está melhorando". Outra acrescentou: "Melhoras minha musa!!!".