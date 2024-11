Tiago Ghidotti Mário Frias é condenado a indenizar Marcelo Adnet em R$ 30.000

O ex-ator e atual deputado federal, Mario Frias, está internado no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília, desde o dia 06 de novembro. Ele precisou ser levado às pressas para a investigação de um quadro de trombose arterial em membro inferior.

A informação veio através de uma nota publicada no perfil do político no Instagram, que segue em observação para evitar as possíveis complicações associadas ao problema. Entre essas sequelas, há a possibilidade de amputação.

Entenda o quadro de Mario Frias

De acordo com o Ministério da Saúde, a trombose trata-se da formação de um coágulo de sangue em um dos vasos sanguíneos, de forma a bloquear o fluxo de sangue. Consequentemente, causa inchaço e dor na região afetada. Nos casos mais graves, provoca também infarto ou acidente vascular cerebral (AVC).

Por isso, é necessário procurar uma emergência logo que notar veias mais visíveis, alterações na cor da pele, como tons arroxeados, azulados, escuros ou mesmo pálidos, dificuldade em movimentar os membros ou aumento da sensibilidade ao toque.

A trombose pode afetar diferentes partes do corpo, no caso de Mario Frias, a área atingida foi a artéria de um dos membros inferiores, que não foi especificado na nota. Como há a interrupção da circulação sanguínea, uma possível consequência é a morte dos tecidos do órgão, a necrose, que nos quadro mais severos leva à amputação cirúrgica. A obstrução das artérias ocorre por diversos motivos, inclusive pelo consumo de certos alimentos.

Na nota divulgada pela assessoria, o deputado estava estável, portanto não se sabe ao certo se o procedimento será necessário. Tratamentos com remédios, diluidores de sangue e meias de compressão costumam ser eficazes para os pacientes diagnosticados com trombose.

Nascido no Rio de Janeiro, Mario Frias começou sua carreira na televisão antes de tornar-se político. Ele protagonizou a temporada de Malhação lançada em 1999 e atuou também em outras novelas da Globo, como Senhora do Destino (2004).