A cantora Simony , dona de hits como "Quando Te Vi" e "Ursinho Pimpão", teve suas contas bancárias penhoradas pela Justiça de São Paulo para o pagamento de uma dívida de R$ 6,1 mil a um personal shopper em Miami, nos Estados Unidos.



De acordo com as informações do UOL, o caso aconteceu em 2013, quando a artista contratou o profissional para a ajudar na compra de um enxoval de bebê na cidade norte-americana. No entanto, no segundo dia de compras, o cartão de crédito de Simony deu não autorizado durante um pagamento, dando início ao que viria a ser a batalha judicial.

De acordo com a ação, o personal teria usado o próprio cartão para o pagamento dos valores após a cantora o pedir. Simony havia lhe prometido que faria a transferência bancária quando retornasse ao hotel, coisa que, segundo o processo, não ocorreu.

Quem determinou a penhora dos bens da cantora foi o juiz Bruno Paes Straforini. Na determinação, foi apontado que as contas da cantora haviam apenas R$ 5.300.

A defesa de Simony argumentou que os valores encontrados são "impenhoráveis", citando o Código de Processo Civil: "Os valores bloqueados nas contas bancárias são oriundos de sua fonte de renda (publicidades realizadas) e, também, do recebimento da pensão alimentícia de seu filho, sendo que tais quantias são imprescindíveis para a subsistência da mesma".

A artista afirma que está passando por dificuldades financeiras, mas que busca estabelecer uma postura mais amigável, fazendo o pagamento da dívida de forma parcelada. Entretanto, o acordo não foi acatado.

Na decisão, o juiz afirma: "Nenhuma prova foi carreada aos autos para justificar a alegada impenhorabilidade dos valores, inexistindo, ainda, qualquer indicativo de que a subsistência da ré esteja em perigo em razão da penhora lavrada". A cantora ainda pode apresentar um novo recurso no caso.