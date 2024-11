Reprodução Instagaram Pedro Novaes e Eduarda Villar

No ar como o galã Beto em "Garota do Momento", atual novela das seis da Globo, Pedro Novaes, de 28 anos, namora Eduarda Villar. O casal ganhou destaque após a fama conquistada pelo filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes no folhetim de época de Alessandra Poggi.







Quem é ela?

Jornalista, ela, que tem 25 anos, acumula mais de sete mil seguidores no Instagram. Na rede social, inclusive, há fotos em que surge com Pedro Novaes, com quem está desde 2021. Eduarda Villar também já se arriscou no mundo artístico ao gravar um clipe com o companheiro.





Em 2022, o casal gravou "Tara”, da cantora Amanda Coronha. No clipe, eles aparecem se beijando em uma piscina. As cenas quentes viralizaram na época, essencialmente pela 'mão boba' do rapaz na moça; assista:





Eduarda parece ter ganhado a aprovação da sogra. Leticia Spiller costuma comentar com elogios os registros em que a nora posta ao lado de Pedro. Spiller também foi convidada para "Garota do Momento" e contracenaria com o filho, mas declinou a proposta da Globo, segundo colunistas de TV.