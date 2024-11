Reprodução/Instagram Andressa Urach

Andressa Urach , conhecida pela personalidade polêmica e carreira no entretenimento adulto, voltou a surpreender os seguidores ao compartilhar os critérios para participar das gravações de seus filmes adultos. De acordo com ela, o importante é ela abrir o perfil da pessoa nas redes sociais e gostar do que vê.

Nas redes sociais, a influenciadora explicou que tem trabalhado mais com homens do que com mulheres em seus conteúdos e revelou que não exige fama ou pagamento de quem deseja participar. "Não precisa ser famoso e não tem que pagar para gravar comigo. É só mandar um direct para o Arthur, meu filho, e ele organiza tudo", explicou Andressa.





A criadora de conteúdo destacou ainda que a segurança e o bem-estar são prioridades nas produções. "Todos os participantes das gravações usam preservativos, e é obrigatório estar com todos os exames de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) negativos", afirmou ela, reforçando a importância da prevenção.

Entre as ISTs que devem ser verificadas antes das gravações, estão a sífilis, HIV, hepatites B e C, e gonorreia, condições que podem ser transmitidas durante relações sexuais desprotegidas. A declaração de Andressa gerou grande repercussão nas redes, com muitos internautas comentando sobre o inusitado papel de seu filho na organização dos trabalhos. "Arthur cuida dessa parte e é muito profissional", disse ela, ao defender a relação entre família e trabalho.