Reprodução Nego do Borel se envolveu em uma briga de trânsito no último domingo (24)

A mãe do cantor Nego do Borel , Roseli , compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira (25) um pronunciamento defendendo o filho, após o artista se envolver em uma briga de trânsito . O caso aconteceu no último domingo (24).



Nos Stories do Instagram, Roseli afirma: "Bom dia, já começou a 'fofocaiada'. Será que teremos sempre que apanhar quietos? Será que teremos sempre que abaixar a cabeça e ir para casa chorar? Ninguém sabe o quanto fomos fortes para chegar até aqui. É muito fácil julgar. Difícil é se colocar no nosso lugar e ouvir desaforos todos os dias".

O cantor se envolveu em uma briga de trânsito na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista foi encaminhado à delegacia após trocar socos com um homem e foi detido pela polícia com gás de pimenta. O momento foi registrado por testemunhas que estavam no local e compartilhado nas redes sociais.

Veja o momento

e meu marido que é motorista de app e pegou um passageiro que do nada caiu na porrada com o nego do borel, parece que Nego bateu no carro onde o amigo dele tava e ele foi lá chamar pro fight em defesa do amigo 🤣 o RJ não é para amadores meus amigos 🤣 pic.twitter.com/TVc3TVZxis — Denise 🌵 (@thenaise_) November 24, 2024





Nego do Borel se defendeu: "Tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás, não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue. O meu mestre me educa muito bem e me ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá para abaixar a cabeça".

O cantor e o homem que estavam envolvidos na discussão foram liberados pela polícia no mesmo dia.