Reprodução Maria do Céu e Gugu Liberato

A mãe do apresentador Gugu Liberato, Maria do Céu Liberato , revelou em recente entrevista ao documentário "Gugu, Toninho e Augusto" detalhes sobre a vida do apresentador antes da sua morte, em novembro de 2019. A série documental original do SBT+ traz informações inéditas da vida do comunicador.



Dentre os fatos emocionantes revelados por Maria do Céu está que Gugu teria sido diagnosticado com um aneurisma cerebral antes do acidente. Entretanto, a informação teria ficado em segredo de todos: "Ele tinha aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico e ele disse que é aneurisma. Não pode bater, pois se bater estoura".

Mesmo após o diagnóstico, Gugu manteve a rotina apertada com gravações e compromissos, sem nunca comentar com os colegas de profissão sobre o assunto.

Durante a entrevista, Maria do Céu comentou sobre o acidente doméstico nos Estados Unidos que causou a morte do filho: "Chegando lá, estava muito calor, que lá é muito quente. E ele perguntou para os filhos porque estava tão calor. Porque o ar-condicionado não estava ligado. E ele falou: 'Eu vou ver o que está acontecendo'. E ele subiu no telhado".

Após a tentativa de consertar o ar-condicionado, o apresentador caiu e foi hospitalizado dia 20 de novembro de 2019. Entretanto, o acidente foi considerado grave e, após exames mais aprofundados, foi identificado que o apresentador estava em um quadro de morte cerebral irreversível, confirmando a morte no dia 21 de novembro.

No laudo, foi apontado como causa da morte múltiplas fraturas na cabeça, pescoço e torso, além de contusões torácicas e uma hemorragia cerebral — o que, após a revelação de Maria do Céu, possa ser uma consequência do aneurisma do apresentador.

O aneurisma é uma dilatação anormal de uma artéria do cérebro, que é causada pelo enfraquecimento das paredes dos vasos sanguíneos. Um aneurisma pode ser assintomático por anos, mas pode ser fatal caso venha a romper e causar uma hemorragia cerebral. Os diagnósticos acontecem através de exames de imagem e o tratamento vai desde medicamentos, cirurgia ou embolização, variando conforme o caso.