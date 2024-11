Reprodução: Instagram Gkay

Gkay utilizou as redes sociais no último domingo (24) para desabafar a respeito das previsões que envolvem seu nome e o de sua família . A influenciadora confessou se sentir mal com o conteúdo.



"Parem de fazer previsões sobre a minha vida e, principalmente, de que eu vou morrer. É muito chato, não façam por favor. nem com nome de alguém da minha família, por favor", pediu a artista.

"Já aconteceu outras vezes. Até avião meu já disseram que ia cair", acrescentou ela. "Só para finalizar: está repreendido em nome de Jesus. Assim como esteve das outras vezes, quem sabe da nossa vida é Deus", afirmou.

A blogueira, então, finalizou o desabafo: "Não venham com essas coisas para cima de mim. Não quero saber e não me interessa". Nas redes sociais, os internautas saíram em defesa de Gkay.

"O povo precisa de carteira assinada", avaliou uma usuária. "Falta noção, né? Misericórdia", complementou uma segunda. "As pessoas tão sem noção demais", avaliou um terceiro.

Assista ao posicionamento da influenciadora: