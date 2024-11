Reprodução/SBT Cariúcha e Ximbinha

A ex-Fazenda Cariúcha utilizou o programa Fofocalizando, nesta segunda-feira (11), para comentar algumas recentes controvérsias. Entre elas, está sua crítica à aparência de Ximbinha, que causou grande repercussão nas redes sociais.

Em conversa com os colegas de atração, Cariúcha abordou o assunto. "Você acabou com o Ximbinha, Cariúcha", provocou Gaby Cabrini , levando a cantora a se justificar. "Eu não acabei com ele... É porque já é de tempos, eu fico muito triste quando tem homens que agridem mulheres", explicou a funkeira.





"Eu já passei por isso também. Quando vejo esse camarada, me dá uma sensação ruim, não consigo esquecer o que ele fez com uma mulher. Desculpa, mas isso fica marcado. Agredir uma mulher não me desce", completou, reforçando seu apoio à ex-mulher de Ximbinha, a cantora Joelma.

Na semana anterior, Cariúcha se tornou alvo de críticas ao comentar a harmonização facial do guitarrista, dizendo que ele "ficou pior" e que o resultado o deixou com "cara de porco". Após o comentário controverso, ela explicou que suas risadas foram uma reação de sororidade com Joelma.

“É mais sobre a aparência interna, quem a pessoa é por dentro”, afirmou Cariúcha, justificando que suas críticas vão além da estética. O guitarrista, por sua vez, preferiu não se manifestar diretamente sobre o pedido de desculpas da apresentadora. Fontes próximas ao músico afirmaram para a Contigo que ele está chateado com a situação e que a equipe dele considera o pedido de desculpas de Cariúcha como "sem credibilidade".