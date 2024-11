Reprodução/SBT/Divulgação Virginia Fonseca e Camila Loures

Durante o programa Sabadou com Virgínia, exibido neste sábado (23) no SBT, Virginia Fonseca abriu o coração ao falar sobre o afastamento que teve com Camila Loures . A influenciadora revelou que sente falta da ex-amiga em sua vida e expressou o desejo de retomar a amizade de forma natural. O motivo para se distanciarem foi a mudança de rotina na vida de cada uma.

O assunto veio à tona durante o quadro Se Beber, Não Fale, quando Lucas Guedez mencionou o distanciamento de Camila. "Acho que a Camila Loures deu uma afastadinha, né? Será que vou ser mandado embora, Vi?", brincou Lucas, arrancando risadas. Virginia, visivelmente sem graça, respondeu: "Não sei o que você está querendo falar", enquanto Lucas fazia piada para desviar da tensão.





Fernanda Gentil, também presente no programa, aproveitou o momento para perguntar diretamente de quem Virginia sente falta. A apresentadora respondeu de forma sincera: "Uma pessoa que eu sinto falta mesmo é da Camila. Ela é super divertida, super engraçada, ela e o irmão dela, a família Loures em si. Mas a gente acabou se afastando por coisas da vida. A vida dela está de um jeito, a minha de outro, mas sinto falta dela."

Virginia destacou que gostaria que a reaproximação acontecesse de forma espontânea. "Eu não quero que seja algo combinado. Quero que aconteça naturalmente, sabe? Se for para acontecer, vai acontecer, e quem sabe a gente volte a ser amigas."